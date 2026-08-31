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Для Украины было бы очень выгодно, если бы Россия напала на одну из стран НАТО.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти игроки рассчитывают, что Украина будет успешно противодействовать в обороне от российской агрессии в ближайшие два года – 27-28 год. Это их позиция, они её уже даже не скрывают. Для нас, конечно, эта позиция не подходит. Абсолютно! Это цинично будет, конечно, но я скажу как украинец: если будет атака одной из стран НАТО, тогда, возможно, всё-таки в НАТО подумают, что защита безопасности в Европе – это общая наша задача, а не только Украины. Потому что мало помогать странам НАТО, и даже НАТО даёт нам определенную помощь как организация, это мало. Надо на этом этапе защищать европейскую безопасность. И такая атака на страну НАТО могла бы поспособствовать большей вовлеченности», – вещал Чалый.