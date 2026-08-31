Укро-дипломат Чалый: «Украина уже выполнила свою роль обороны, надо подставить под удар НАТО»

Тарас Стрельцов.  
31.08.2026 17:35
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Для Украины было бы очень выгодно, если бы Россия напала на одну из стран НАТО.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины было бы очень выгодно, если бы Россия напала на одну из стран...

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«Все эти игроки рассчитывают, что Украина будет успешно противодействовать в обороне от российской агрессии в ближайшие два года – 27-28 год. Это их позиция, они её уже даже не скрывают. Для нас, конечно, эта позиция не подходит. Абсолютно!

Это цинично будет, конечно, но я скажу как украинец: если будет атака одной из стран НАТО, тогда, возможно, всё-таки в НАТО подумают, что защита безопасности в Европе – это общая наша задача, а не только Украины.

Потому что мало помогать странам НАТО, и даже НАТО даёт нам определенную помощь как организация, это мало. Надо на этом этапе защищать европейскую безопасность. И такая атака на страну НАТО могла бы поспособствовать большей вовлеченности», – вещал Чалый.

«Поэтому я, как украинец, честно говорю, что я считаю, что Украина и так уже выполнила настолько свою роль обороны, что надо, чтобы и НАТО где-то пришло», – добавил укро-дипломат.

 

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English version :: Читать на английском Укро-дипломат Чалый: «Украина уже выполнила свою роль обороны, надо подставить под удар НАТО»

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