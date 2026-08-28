У России в рукаве остаются несколько вариантов эскалации, включая захват определенной территории страны-члена НАТО. К такому сценарию в Альянсе не готовы, и это станет проверкой на его прочность.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У них три пути эскалации, а видно, что они идут на эскалацию. Первый – это испытание тактического ядерного оружия… Насколько я вижу пока, такого испытания тактического ядерного оружия у них не состоялось… Второй сценарий эскалации – это за следующий год-полтора набрать достаточную группировку для того, чтобы прикрыть провокацию или реальное нападение на страну НАТО. Имеется в виду не так, как в Украине – перейти, идти на столицу. Нет, им достаточно будет приграничный какой-то город взять под контроль на 48 часов, и это уже покажет, сможет ли НАТО отреагировать. А я вам скажу, пока НАТО на это не готово. Если это будет атака против Эстонии, в Латвии… не готово НАТО», – рассуждал он.

«Ну и третий вариант, который, к сожалению, скорее всего, они и используют, это еще большая эскалация в Украине. И, честно говоря, я не уверен, что американцы сейчас: «Белый дом» и глава ЦРУ переживают в первую очередь из-за эскалации в Украине, потому что, как ни странно, здесь это понятно примерно. Для международных наблюдателей ситуация в Украине ясна. Им непонятно, что будет делать еще Путин. И вот из-за этого скорее всего разговоры и ведутся», – заявил Чалый.

Читайте также: «От Питера до Калининграда»: Следующая война развернётся на территории стран Прибалтики – эксперт