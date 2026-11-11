Укро-энергетик: «Подстанции защищены на 30% – и это немало, учитывая наше воровство»

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 14:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Защитные блоки для энергетической инфраструктуры Украины строили спустя рукава.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Защитные блоки для энергетической инфраструктуры Украины строили спустя рукава. Об этом на канале «Суперпозиция»...

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«Если смотреть в среднем по Украине, к сожалению, те подстанции и высоковольтные, и далее до 35 кВт, они все защищены где-то на 30%. В среднем. Есть объекты, которые больше защищали. Там же не всё защищают, на самом деле, потому что не всё нуждается в такой защите, нет целесообразности.

30 % – это не означает, что мало или недостаточно. Проблема та, что не везде эта работа была проведена на совесть», – сказал Корольчук.

Ведущая спросила, ведутся ли работы по совершенствованию этой защиты.

«Нет, она не может совершенствоваться, потому что, к сожалению, все, что тогда придумали создавать монолитные такие системы, с накрытием над подстанциями, они не смогли быть реализованы, потому что нет стандарта такого объекта.

И любой исполнитель, он или обманул, то есть он скривил душой, сказал, что мы такое сделаем, а потом получилось, как в мультфильмах, когда строят так, а потом получается этак. Так что это проблема. И мешки от обломков банальные, с песком, с камнями, и блоки бетонные. И конструкция уже из блоков бетонных фактически…

Поэтому сегодня я считаю, что 30% – это тоже хороший уровень. Возможно, если бы украли меньше денег, этот показатель, возможно, был бы выше», – рассказал укро-энергетик.

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