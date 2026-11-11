Защитные блоки для энергетической инфраструктуры Украины строили спустя рукава.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть в среднем по Украине, к сожалению, те подстанции и высоковольтные, и далее до 35 кВт, они все защищены где-то на 30%. В среднем. Есть объекты, которые больше защищали. Там же не всё защищают, на самом деле, потому что не всё нуждается в такой защите, нет целесообразности. 30 % – это не означает, что мало или недостаточно. Проблема та, что не везде эта работа была проведена на совесть», – сказал Корольчук.

Ведущая спросила, ведутся ли работы по совершенствованию этой защиты.

«Нет, она не может совершенствоваться, потому что, к сожалению, все, что тогда придумали создавать монолитные такие системы, с накрытием над подстанциями, они не смогли быть реализованы, потому что нет стандарта такого объекта. И любой исполнитель, он или обманул, то есть он скривил душой, сказал, что мы такое сделаем, а потом получилось, как в мультфильмах, когда строят так, а потом получается этак. Так что это проблема. И мешки от обломков банальные, с песком, с камнями, и блоки бетонные. И конструкция уже из блоков бетонных фактически… Поэтому сегодня я считаю, что 30% – это тоже хороший уровень. Возможно, если бы украли меньше денег, этот показатель, возможно, был бы выше», – рассказал укро-энергетик.

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