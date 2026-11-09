Бесполезное железо: европейские генераторы не спасут Украину зимой – эксперт-энергетик

Елена Острякова.  
10.11.2026 00:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 975
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Более 600 электрогенераторов, поставленных на Украину из Европы не позволят не только обеспечить города электричеством, но и поддерживать системы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил каналу «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 600 электрогенераторов, поставленных на Украину из Европы не позволят не только обеспечить города...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Запасено ли дизельное топливо в нужном количестве? Информации нет, как нет информации о том, что это за генераторы, и на что они рассчитаны.

Если не идет поставки электроэнергии извне, генераторы должны работать не час, а все то время, пока необходимо подавать холодную и горячую воду. Выдержат, не выдержат?», – риторически заметил Марцинкевич.

Он отдельно подчеркнул, что подвоз дизельного топлива нужно будет обеспечить в условиях регулярных российских обстрелов.

Украина полностью зависит от импорта. Основными поставщиками являются Румыния, Индия, Турция, Венгрия и Словакия. При этом Европа сама испытывает топливный кризис.

Проблемы с дизелем начались летом после успешных российских ударов по портам Одессы. Цены повысились на 15-17% и превысили 2,3 доллара за литр.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Бесполезное железо: европейские генераторы не спасут Украину зимой – эксперт-энергетик

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора