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Более 600 электрогенераторов, поставленных на Украину из Европы не позволят не только обеспечить города электричеством, но и поддерживать системы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил каналу «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запасено ли дизельное топливо в нужном количестве? Информации нет, как нет информации о том, что это за генераторы, и на что они рассчитаны. Если не идет поставки электроэнергии извне, генераторы должны работать не час, а все то время, пока необходимо подавать холодную и горячую воду. Выдержат, не выдержат?», – риторически заметил Марцинкевич.

Он отдельно подчеркнул, что подвоз дизельного топлива нужно будет обеспечить в условиях регулярных российских обстрелов.

Украина полностью зависит от импорта. Основными поставщиками являются Румыния, Индия, Турция, Венгрия и Словакия. При этом Европа сама испытывает топливный кризис.

Проблемы с дизелем начались летом после успешных российских ударов по портам Одессы. Цены повысились на 15-17% и превысили 2,3 доллара за литр.