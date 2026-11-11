Укро-политолог: Привыкайте жить в темноте – Россия запустила новую технологию на БПЛА

Анатолий Лапин.  
11.11.2026 22:53
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Дзен, Киев, Украина


Освещение в Киеве и других городах Украины стали выключать не только из-за дефицита электроэнергии, а с целью светомаскировки из-за новой технологии наведения российских беспилотников.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освещение в Киеве и других городах Украины стали выключать не только из-за дефицита электроэнергии,...

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«Россия начала оснащать свои «Шахеды» комплексами визуального наведения. Грубо говоря, это – камера и компьютер, в который загружена карта визуальной местности. Аппарат летит по маршруту и сверяется с этой картой.

Поэтому, думаю, что светомаскировка будет вводиться не только в Киевской области, но и в других регионах.

И снова Украина будет погружаться в темноту, особенно зимой», – сказал Бортник.

Он уверяет, будто сейчас затемнение имеет смысл – в отличие от истерии в первые дни СВО, когда «активисты» бегали по Киеву в поисках «наводчиков», оставлявших на асфальте загадочные кресты. Или врывались в квартиры, из окон которых исходил зеленый или фиолетовый цвет.

«Но в этот раз, в отличие от истерики 2022 года, когда в этом не было никакого смысла, светомаскировка может иметь военное значение.

Нам надо приготовиться жить в темноте. Улицы будут тёмными, будут просить и требовать от военных администраций завешивать окна. В этот раз эта рекомендация абсолютно рациональна.

Как это скажется на безопасности на улицах, как это повлияет на возможность женщин и детей передвигаться по городу — вопрос открытый», — отметил Бортник.

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English version :: Читать на английском Укро-политолог: Привыкайте жить в темноте – Россия запустила новую технологию на БПЛА

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