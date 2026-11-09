Дорогущие украинские перехватчики превратились в тыкву – разработчик БПЛА
Украина и Запад крупно вложились в производство дронов-перехватчиков, которые оказались бесполезны против реактивных «Гераней».
Об этом на канале «Мультичел+» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы обычно ругаем там нашу армию за то, что у нас там провалы идут по прогнозированию. А здесь типичный такой провал украинской армии произошел, в том числе Федорова, что огромные средства вкладывались в дроны-перехватчики, ориентированные на поршневые двигатели, но наши переиграли и уничтожили.
И не только разработали реактивный дрон, но предварительно их наклепали и резко разом начали применять. И за счет этого все те перехватчики, в которые вложена куча денег, с которыми там Грэм фотографировался, они оказались тыквой.
То есть они вроде бы есть, но ими ты не перехватишь «реактив», если только очень повезет», – сказал Товкач.
«И украинцам сейчас приходится очень быстро что-то придумывать, более быстрые перехватчики, но это не так просто – и требует больше средств, и это технически сложнее. Ну, 400 километров в час – это уже один из дронов-рекордсменов.
Поэтому, когда «Герани» полетят 550, то кроме ракет, достать их ничего не сможет. Здесь вопрос, смогут ли украинцы разработать и изготовить собственные ракеты на коммерческих комплектующих, хотя бы аналоги Р-60.
Я считаю, что теоретически смогут. И специалисты у них есть, и что делать, понятно. Смогут ли они разместить это производство на территории Евросоюза – скорее всего, да. То есть здесь очень много переменных, которые в итоге могут дать непредсказуемый результат.
Но в любом случае им сейчас придется переходить на ракеты. Пока они это не сделают, будут беззащитны против «реактивов», – добавил он.
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