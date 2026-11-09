Украина и Запад крупно вложились в производство дронов-перехватчиков, которые оказались бесполезны против реактивных «Гераней».

Об этом на канале «Мультичел+» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обычно ругаем там нашу армию за то, что у нас там провалы идут по прогнозированию. А здесь типичный такой провал украинской армии произошел, в том числе Федорова, что огромные средства вкладывались в дроны-перехватчики, ориентированные на поршневые двигатели, но наши переиграли и уничтожили.

И не только разработали реактивный дрон, но предварительно их наклепали и резко разом начали применять. И за счет этого все те перехватчики, в которые вложена куча денег, с которыми там Грэм фотографировался, они оказались тыквой.

То есть они вроде бы есть, но ими ты не перехватишь «реактив», если только очень повезет», – сказал Товкач.