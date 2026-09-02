Укро-полковник: «Ставка исключительно на дроны стала нашей ошибкой»

Игорь Шкапа.  
02.09.2026 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 422
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Украина


ВСУ продолжают отступать и терять территории.

Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре завил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ продолжают отступать и терять территории. Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре завил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая спросила, что удалось ВСУ во время летней кампании, а где были неудачи.

«В рамках стратегической оборонительной операции удалось купировать наступление противника, то есть, не дать ему развить его до оперативного уровня, добиться оперативно значимых результатов. То есть, он продолжает наступать, медленно ползёт, но добиться оперативно значимых не смог.

В принципе, это можно отнести и к неудачам ВСУ. Потому что продолжаем терять территории, оборонительные рубежи, позиции, районы. То есть, противник продолжает наступать, он не остановился», – сказал Машовец.

Он говорит, что есть два основных фактора, которые не позволяют Украине остановить наступление ВС РФ. Первым их них полковник называет «значительное превосходство противника в силах и средствах соответствующего уровня».

«И второй фактор – не совсем грамотное использование на тактическом уровне сил, средств соответствующих со стороны украинского командования. То есть исключительно ставка на дроны и исключительно на попытку внедрения новых технологических подходов оказалась не совсем верной», – подытожил Машовец.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Укро-полковник: «Ставка исключительно на дроны стала нашей ошибкой»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора