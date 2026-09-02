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ВСУ продолжают отступать и терять территории.

Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре завил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, что удалось ВСУ во время летней кампании, а где были неудачи.

«В рамках стратегической оборонительной операции удалось купировать наступление противника, то есть, не дать ему развить его до оперативного уровня, добиться оперативно значимых результатов. То есть, он продолжает наступать, медленно ползёт, но добиться оперативно значимых не смог. В принципе, это можно отнести и к неудачам ВСУ. Потому что продолжаем терять территории, оборонительные рубежи, позиции, районы. То есть, противник продолжает наступать, он не остановился», – сказал Машовец.

Он говорит, что есть два основных фактора, которые не позволяют Украине остановить наступление ВС РФ. Первым их них полковник называет «значительное превосходство противника в силах и средствах соответствующего уровня».