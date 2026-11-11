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Киевский режим готовит пропагандистскую кампанию на Западе, цель которой – показать украинцев умирающими от холода жертвами «злобного тирана».

Об этом в подкасте «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев пытается играть в игру, которую он играл в самом начале СВО, а именно

– «злобный тиран и злобная Россия убивают мирных граждан». На это главный делается акцент – «Киев будет разделён на два города», акценты на «гуманитарной катастрофе», что идут «удары по школам», что война ведётся не с ВСУ, с ОПГ «95 кватал», а «со всем украинским народом», – объяснил Уралов задумку Зе-банды.

По его мнению, Зеленский не зря сейчас разъезжает по Европе, поскольку для него важно возродить старый нарратив, ведь позиции Киева в ЕС явно ослабли.

Эксперт считает, что по аналогии с «голодомором» вброшен термин «холодомор».