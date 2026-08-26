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Проведение СВО на Украине лишь укрепляет позиции российской власти в обществе, тем более накануне выборов.

Об этом в интервью ВВС заявил экс-заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попытались направить разговор в русло якобы общественного недовольства в России из-за очередей на заправках, потерей заказов из-за ударов по складам маркетплейсов, поинтересовавшись, оказывает ли это влияние на поддержку СВО.

«Конечно, это имеет определенные последствия, потому что вся эта ситуация с бензином и атаками на склады с нашими двумя основными уязвимыми местами в системах онлайн-торговли… Но я не могу сказать, что это изменило

общественное мнение очень серьезно. И вы также должны понимать, что мы стоим перед парламентскими выборами 18-20 сентября, и война на Украине рассматривается как фактор, укрепляющий позиции на этих выборах», – сказал бывший дипломат.

Ведущий сразу же вспомнил о снятии с выборов партии «Яблоко», утверждая, что теперь у россиян не будет альтерантив.