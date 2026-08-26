В эфире BBC узнали, что удары по НПЗ и Wildberries не раскололи общественные настроения в России

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 18:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 615
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Проведение СВО на Украине лишь укрепляет позиции российской власти в обществе, тем более накануне выборов.

Об этом в интервью ВВС заявил экс-заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведение СВО на Украине лишь укрепляет позиции российской власти в обществе, тем более накануне...

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В студии попытались направить разговор в русло якобы общественного недовольства в России из-за очередей на заправках, потерей заказов из-за ударов по складам маркетплейсов, поинтересовавшись, оказывает ли это влияние на поддержку СВО.

«Конечно, это имеет определенные последствия, потому что вся эта ситуация с бензином и атаками на склады с нашими двумя основными уязвимыми местами в системах онлайн-торговли… Но я не могу сказать, что это изменило
общественное мнение очень серьезно.

И вы также должны понимать, что мы стоим перед парламентскими выборами 18-20 сентября, и война на Украине рассматривается как фактор, укрепляющий позиции на этих выборах», – сказал бывший дипломат.

Ведущий сразу же вспомнил о снятии с выборов партии «Яблоко», утверждая, что теперь у россиян не будет альтерантив.

«Это из-за их позиции с начала этой войны с 2022 года. Я лично знаю председателя этой партии вполне хорошо. Его позиция не меняется с 2022 года», – спокойно ответил Федоров.

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English version :: Читать на английском В эфире BBC узнали, что удары по НПЗ и Wildberries не раскололи общественные настроения в России

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