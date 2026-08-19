В Киеве готовятся к подрывам украинских фур в Польше
Украинские аграрии вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.
Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил украинский экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая обратила внимание, что из-за блокады южных портов украинские аграрии, не знающие куда теперь девать продукцию, начали снижать цены, и поинтересовалась, не начнут ли они работать себе в убыток.
«Они уже работают в минус. Сегодня цена тонны зерна урожая 25-го года 7-7,5 тысяч гривен. Это цена намного ниже фактической себестоимости, зерно реально некуда девать. Более того, люди пытаются его продать, потому что негде складировать зерно 26-го года урожая. И в этом чрезвычайно большая проблема», – сказал Пендзин.
По его словам, спасти ситуацию может только разблокирование портов.
Он добавил, что ведутся активные переговоры по поводу транзитных коридоров через Польшу, но отметил, что сделать это непросто и намного сложнее, чем в 2022-м.
«Сегодня внутриполитическая ситуация в Польше чрезвычайно взрывоопасная. И я думаю, что если там что-нибудь поедет украинское, то гарантированно мы увидим с вами, в том числе и террористические действия по отношению к украинскому зерну, как это было, когда высыпали с зерновозов зерно на землю», – опасается Пендзин.
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