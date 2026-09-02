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В Киеве очередной виток противостояния между спецслужбами – украинские источники сообщают о перестрелке между ГУР и СБУ. Очевидцы публикуют в соцсетях видео стрельбы на улице Шумского на Березняках.

В СБУ уверяют, будто имела место совместная операция с ГУР. Однако факты говорят об обратном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства. Проводятся оперативно-следственные действия», – уверяют в гестапо.

Что любопытно, похожее сообщение появилось в паблике ГУР, но затем было удалено.

По данным киевских СМИ, перестрелка происходит недалеко от жилья замглаваря неовласовцев из террористической неонацистской группировки РДК Степане Каплунове. Он известен тем, что призывал к убийствам пленных российских военнослужащих.

На роликах очевидцев заметно множество экипированных вооруженных силовиков из СБУ и ГУР. Среди них опознали командиров гуровского спецподразделения «Тимур» и СБУшной «Альфы».

Упомянутая РДК находится в структуре ГУР. При этом неовласовцы распространили заявление, будто неизвестные похитили Каплунова.

«К нему домой приехали стражи порядка с целью подбросить что-то запрещенное в давно пустующую квартиру. По тревоге поднято подразделение собратьев пропавшего военнослужащего. Раздаются выстрелы», – рассказал вчера адвокат Каплунова Тарас Боровский.

Издание «Украинская правда» пишет, что еще сегодня утром перестрелка продолжалась.

«По состоянию на утро среды противостояние продолжается. Источники говорят о троих раненых со стороны ГУР», – пишет «УП».

Полиция же объявила, что проводится «специальная операция» и оцепила район перестрелки.