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Основная цель ударов РФ – это выбить возможность у украинских городов снабжать фронт.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многим, Романенко, Арестовичу [террористы, в розыске в РФ], задают вопрос, будут ли уничтожены города. Они отвечают – нет, нет всех ресурсов у России, чтобы уничтожить города. Я же говорю о другом. Я не говорю об уничтожении Киева, Одессы, Харькова, Днепра. [Сделать непригодными для жизни] – даже не про это я говорю. Я говорю о дисфункции городов по отношению к фронту! У них есть функция удерживать и обеспечивать фронт. Дисфункция городов по отношению к фронту означает обвал фронта. При этом жители какие-то всегда будут в этих городах, они всегда будут чем-то заниматься. Не в этом суть», – объяснял Дацюк.

Ведущая отметила сложившуюся иллюзию, что фронт обеспечивает Европа, они дают деньги, а города вообще вынесены за скобки.

«Да ладно! А кто делает вот это всё, что делает? Ага, в чистой степи собирают дроны под землёй – вы так себе это представляете? Это же колоссальное количество интеллектуалов, технически образованных людей должны приезжать и где-то эти дроны собирать. Вы их будете возить автобусами из городов в степь под землю? Россия это вычислит и начнёт наносить удары. Это всё бред! Это всё делают города. Да, их сложно обнаружить, и слава Богу, что сложно. Но всё равно, это функция городов», – прокомментировал укро-философ.

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