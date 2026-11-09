«Мы строго бережём украинцев, даже если за ними прячутся нацисты и ВПК» – разработчик дронов
Российская армия до сих пор воюет осторожно – и целенаправленно не бьёт по многоквартирным домам, даже если подтверждено присутствие в них нацистов, военных преступников или военных производств.
Об этом на канале «Мультичел+» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас, когда бьем по Киеву, очень много попаданий в многоэтажки, ТЦ, еще куда-то. Это ошибки РЭБ? Или это что?», – спросил ведущий.
«У наших «Гераней» детонатор взводится только при подходе к цели. Потому что мы же «кровавый Мордор», и мы вот таким образом почему-то бережем товарищей украинцев с тем, что если «Герань» собьют, она, как правило, не детонирует.
И все эти видео страшные, где «Герань» разбила два балкона – ну, да, она упала, топливо загорелось, но боевая часть не сработала. Если бы боевая часть сработала, там бы три этажа сдуло», – сказал Товкач.
«У нас очень жестко в армии по поражению гражданских объектов. Даже если вспомнить Флэша и как ему размотали дом, то там дождались момента, когда 100% семьи не было дома, он был один.
Сколько раз осинтеры передавали координаты квартир, домов разработчиков, начальников, нациков. Ни разу, ни одну эту цель не поразили.
Более того, длительное время даже какие-то рынки не поражали, потому что считалось, что это опасно. А там какой-нибудь авторынок, а рядом дроновые мастерские, и эти объекты не поражались.
На территориях частных владений были мастерские, которые занимались производством для армии, точили там всякие детали, запчасти, ремонтировали танки. И это тоже не поражалось, потому что это частное владение, мы не имеем права», – добавил он.
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