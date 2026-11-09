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Российская армия до сих пор воюет осторожно – и целенаправленно не бьёт по многоквартирным домам, даже если подтверждено присутствие в них нацистов, военных преступников или военных производств.

Об этом на канале «Мультичел+» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас, когда бьем по Киеву, очень много попаданий в многоэтажки, ТЦ, еще куда-то. Это ошибки РЭБ? Или это что?», – спросил ведущий.

«У наших «Гераней» детонатор взводится только при подходе к цели. Потому что мы же «кровавый Мордор», и мы вот таким образом почему-то бережем товарищей украинцев с тем, что если «Герань» собьют, она, как правило, не детонирует. И все эти видео страшные, где «Герань» разбила два балкона – ну, да, она упала, топливо загорелось, но боевая часть не сработала. Если бы боевая часть сработала, там бы три этажа сдуло», – сказал Товкач.