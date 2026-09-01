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Хорватия официально предупредила своих союзников по НАТО о необходимости обратить внимание на усиление армии Сербии.

Хорватский министр обороны Иван Анушич призвал «оказать политическое давление на Сербию». Спикер хорватского парламента Горан Яндрокович отметил, что Сербия вооружается не только «оборонительным, но и наступательным оружием».

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ранее выразил обеспокоенность появлением у сербов новой сверхзвуковой ракеты CM-400 китайского производства. А президент Хорватии критиковал Францию за продажу Белграду новых истребителей Rafale (сами хорваты получили от французов подержанные самолёты).

Сербский военный эксперт Владе Радулович отметил абсурдность хорватских претензий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».