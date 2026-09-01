В НАТО одёрнули многовекторную Сербию – слишком интенсивно вооружается!

Алексей Топоров.  
01.09.2026 12:33
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Сербия, Хорватия


Хорватия официально предупредила своих союзников по НАТО о необходимости обратить внимание на усиление армии Сербии.

Хорватский министр обороны Иван Анушич призвал «оказать политическое давление на Сербию». Спикер хорватского парламента Горан Яндрокович отметил, что Сербия вооружается не только «оборонительным, но и наступательным оружием».

Хорватия официально предупредила своих союзников по НАТО о необходимости обратить внимание на усиление армии...

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ранее выразил обеспокоенность появлением у сербов новой сверхзвуковой ракеты CM-400 китайского производства. А президент Хорватии критиковал Францию за продажу Белграду новых истребителей Rafale (сами хорваты получили от французов подержанные самолёты).

Сербский военный эксперт Владе Радулович отметил абсурдность хорватских претензий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хорватия критикует Сербию за вооружение, одновременно формируя военный союз с Албанией и так называемым Косово, цель которого, безусловно, состоит не в защите от Сербии, а совсем наоборот. Я думаю, что вся критика со стороны Хорватии в адрес Сербии – это попытка набрать дешевые политические очки, и ничего больше», – сказал Радулович.

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English version :: Читать на английском В НАТО одёрнули многовекторную Сербию – слишком интенсивно вооружается!

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