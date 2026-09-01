В США обеспокоились: Россия может не напрягаясь годами держать блокаду Украины

Максим Столяров.  
01.09.2026 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может много лет держать блокаду украинских портов, уничтожать инфраструктуру и логистику, а США ничего не смогут с этим поделать.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор ЦРУ по анализу ситуации в России, а ныне директор по стратегическому планированию в Институте Куинси Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может много лет держать блокаду украинских портов, уничтожать инфраструктуру и логистику, а США...

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«Мы не можем изменить эту ситуацию. У русских просто слишком много возможностей нанести ущерб с помощью стратегических авиаударов. Мы не можем обеспечить украинцев достаточным количеством средств ПВО, чтобы остановить эту воздушную кампанию со стороны России. У нас нет таких возможностей.

Мы видим это прямо сейчас на примере «Пэтриот»: дело не в политической воле и не в бюджетных ассигнованиях. У нас просто нет возможности производить достаточное количество этих ракет в короткие сроки.

Пройдет много-много лет, прежде чем мы сможем производить столько, сколько нужно украинцам», – сказал Биб.

«Русские наращивают производство ракет, беспилотников и планирующих бомб гораздо быстрее, чем мы можем производить перехватчики ПВО.

Таким образом, русские могут не только годами держать одесский портовый комплекс закрытым, если захотят, но и угрожать любой новой экономической деятельности на Украине столько, сколько захотят, даже после окончания крупных наземных операций», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском В США обеспокоились: Россия может не напрягаясь годами держать блокаду Украины

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