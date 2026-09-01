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Россия может много лет держать блокаду украинских портов, уничтожать инфраструктуру и логистику, а США ничего не смогут с этим поделать.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор ЦРУ по анализу ситуации в России, а ныне директор по стратегическому планированию в Институте Куинси Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем изменить эту ситуацию. У русских просто слишком много возможностей нанести ущерб с помощью стратегических авиаударов. Мы не можем обеспечить украинцев достаточным количеством средств ПВО, чтобы остановить эту воздушную кампанию со стороны России. У нас нет таких возможностей. Мы видим это прямо сейчас на примере «Пэтриот»: дело не в политической воле и не в бюджетных ассигнованиях. У нас просто нет возможности производить достаточное количество этих ракет в короткие сроки. Пройдет много-много лет, прежде чем мы сможем производить столько, сколько нужно украинцам», – сказал Биб.