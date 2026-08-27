В стационаре дурдома «Райский сад» всё стабильно

Александр Ростовцев.  
27.08.2026 13:37
  (Мск) , Москва
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Германия, ЕС, Политика


Отправленная на повышение в начальницы генассамблеи ООН сущеглупая экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок станет преподавателем в Колумбийском университете в Нью-Йорке, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

В заметке говорится, что осенью интеллектуалка и неизлечимая нацистка Бербок станет профессором по направлению «Глобальное лидерство» и содиректором магистерской программы «Магистр государственного управления». По заявлению университета, программа ориентирована на руководителей с опытом работы не менее 10 лет.

Отправленная на повышение в начальницы генассамблеи ООН сущеглупая экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок станет...

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Ранее Бербок заявляла, что существуют страны «за сотни тысяч километров от Германии» (где-то на Луне, надо понимать), и что в XIX веке «воевали в основном танками».

Если учесть, что Колумбийский университет — один из ведущих в США, входящий в престижную «Лигу плюща», приглашение Бербок «проФФессором» выглядит чрезвычайно странно. Дама эта, мягко говоря, одиозная, не обезображенная интеллектом и не слишком востребованная среди умных людей.

С другой стороны, в ООН, чтобы избавиться от этого балласта, могли прибегнуть к известному бюрократическому приёму «чтобы убрать дурака с дороги, отправьте его на повышение». На должность «не бей лежачего».

Единственное место, где Бербок могла бы выглядеть органично и на своём месте — в спортклубе университета, исполняя прыжки на батуте.

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English version :: Читать на английском В стационаре дурдома «Райский сад» всё стабильно

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