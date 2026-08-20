В украинских эфирах наперебой обсуждают варианты отстранения диктатора Зеленского от власти

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 22:57
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Есть много способов, которые позволяют отстранить от власти [диктатора] Владимира Зеленского даже без проведения выборов.

Об этом в интервью журналисту Николаю Фельдману заявил киевский политолог Виктор Небоженко, работающий на экс-премьера Юлию Тимошенко, конфликтующую в режимом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть много способов, которые позволяют отстранить от власти [диктатора] Владимира Зеленского даже без проведения...

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«Можно поменять конституцию быстро-быстро, когда надо, они это делали в прошлом веке. И сделать выборы в Верховной Раде. Есть один вариант.

Второй вариант: выборы можно не проводить. То, что мы ещё 2 года назад обсуждали как невинную перспективу, не так, как всё должно быть, как некое усыхание огромной власти Зеленского и создание эффективного технического кабмина, который больше будет решать проблемы и большинство полномочий перейдёт из офиса президента в новый кабмин. Понятно, с новым премьер-министром», – рассуждал Небоженко.

Еще одним вариантом он называет превращение Зеленского в своего рода конституционного монарха без реальных полномочий.

«И это тоже не страшно. Всем станет легче сразу, заработает вертикальная власть и горизонтальная. Горизонтальная местная власть же корчится в судоргах из-за того, что центральная власть не действует, как полагается. Так что, видите, возможностей много», – уверен укро-эксперт.

В завершение он, извинившись за «политологическую наглость», предложил вместо выборов избрать некое конституционное совещание или собрание.

«Сначала выбирают членов конституционного собрания из всех украинских возможностей, а потом они выбирают временного президента с ограниченными полномочиями. И такое может быть. И ничего страшного.

Но вы видите, всё, что я нарисовал, это не что иное, как уход Зеленского от власти как перспективного политика без того, что его там догоняют», – заключил Небоженко.

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English version :: Читать на английском В украинских эфирах наперебой обсуждают варианты отстранения диктатора Зеленского от власти

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