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Полякам не следует обращать внимание на героизацию украинских националистов, поскольку это адресовано России, а не западным соседям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил постпред Украины в ЕС, экс-вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий, сразу оговорившись, что он этот тезис не разделяет, напомнил, что Варшава обещает не пустить Украину в ЕС с Бандерой.

Качка дипломатично не стал критиковать поляков, заметив, что для интеграции нужно преодолевать исторические разногласия.

«Европейский союз строится на примирении Германии и Франции, воевавших много между собой. И это лишь один пример», – рассуждал укро-дипломат.

При этом он не стал акцентировать внимание на том, что в Германии, в отличие от Украины, на официальном уровне не допускается героизация гитлеровцев и их пособников.