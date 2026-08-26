«Вместе против русских!»: украинский дипломат уговаривает поляков полюбить бандеровских «героев», как своих
Полякам не следует обращать внимание на героизацию украинских националистов, поскольку это адресовано России, а не западным соседям.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил постпред Украины в ЕС, экс-вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий, сразу оговорившись, что он этот тезис не разделяет, напомнил, что Варшава обещает не пустить Украину в ЕС с Бандерой.
Качка дипломатично не стал критиковать поляков, заметив, что для интеграции нужно преодолевать исторические разногласия.
«Европейский союз строится на примирении Германии и Франции, воевавших много между собой. И это лишь один пример», – рассуждал укро-дипломат.
При этом он не стал акцентировать внимание на том, что в Германии, в отличие от Украины, на официальном уровне не допускается героизация гитлеровцев и их пособников.
«У меня много друзей, я в Польше учился. И когда-то в 15- или 16-м году мой одногруппник приехал в Киев посмотреть, увидел тогда уже красно-черные флаги. И он говорит: «Но это же против русских, это не против нас». Я говорю: «Куба, ты вот максимально угадал», – агитировал Качка.
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