Бежавший из РФ в начале СВО иноагент-шоумен Михаил Козырев ещё до отъезда раскаивался за поддержку «шовинистского» фильма «Брат-2», что при этом совершенно ему не мешало несколько раз за деньги быть ведущим одноимённого фестиваля.

Об этом в интервью «Известиям» заявил с 2014 года помогающий Донбассу экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже до этого всё было понятно [кто свой, кто чужой], в 18-19 году, в 2020-м это всё на «Фейсбуке» [запрещён в РФ] всё очень бурно становилось, обсуждалось, конечно. Причём мы как-то умудрялись сосуществовать, на самом деле. То есть, например, с тем же иноагентом Козыревым. [Вы дружили?] Так мало того – дружили, так он же тоже, вот – иноагенская суть. Он говорил: «Я своими руками вот в этот «Брат 2» напихал групп, которые тут у нас же [оказались «ватниками»], значит, и вообще фильм этот поддержал. И это не мешало ему после этого интервью – за деньги вести этот фестиваль «Брат 2». Несколько раз! Причём он, зная совершенно хорошо мою позицию, мог сидеть рядом со мной и там разговаривать про фильм «Брат 2», на сцене», – рассказал Бобунец.

Отметим, уже будучи за рубежом, ведущим антироссийского телеканала «Дождь», Козырев в беседе с пранкерами называл фильм «инструкцией для Путина» и выражал надежды на победу Украины или покушение на президента РФ.