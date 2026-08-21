Вражеский эксперт: Зависимость России от бензина из Индии и Белоруссии сильно преувеличена

Елена Острякова.  
21.08.2026 11:23
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Россия


Ожидаемая постановка на ремонт белорусского НПЗ «Нафтан» не принесет России особых сложностей.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью иноагенту, бывшему главреду либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ожидаемая постановка на ремонт белорусского НПЗ «Нафтан» не принесет России особых сложностей. Об этом...

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«Братская Беларусь в какой-то мере поддерживает Россию бензином. Но не так велика у братской Белоруссии переработка, чтобы большую Россию поддержать. Но как-то поддерживает. Поставляет в месяц суточный или полуторасуточный объем потребления, единицы процентов, но поставляет», – сказал Вакуленко.

В ходе первой волны бензинового кризиса в России два белорусских НПЗ обеспечивали поступление на рынок ежемесячно 200 тыс тонн бензина.

В среднем по России потребление бензина составляет примерно 100 тысяч тонн в сутки.

Что касается поставок бензина из Индии, то их, по словам Вакуленко, «в микроскоп не разглядеть, пришел один единственный танкер».

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English version :: Читать на английском Вражеский эксперт: Зависимость России от бензина из Индии и Белоруссии сильно преувеличена

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