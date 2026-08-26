«Всем понравится!»: Польский журналист-русофоб советует украинцам заменить своих прошлых нацистов сегодняшними

Вадим Москаленко.  
26.08.2026 21:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцам следует меньше вспоминать бандеровцев-неудачников XX века, а сосредоточиться на пиаре сегодняшних нацистов – эта пропаганда «зайдёт» таким «партнёрам», как прибалтийские страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский журналист-русофоб Игорь Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам следует меньше вспоминать бандеровцев-неудачников XX века, а сосредоточиться на пиаре сегодняшних нацистов –...

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«Какую-то часть тех, кого на Украине считают каноном героев, польские дипломаты автоматически налепили на них клеймо нацистов. Так российская пропаганда много раз действовала, если мы говорим об освободительных национальных движениях многих народов, не только украинского. На них очень быстро лепили клеймо нацистов, это модель, которая до сих пор работает.

Думаю, что у Украины есть возможность найти на это противодействие, показывая сегодняшних украинских героев. Потому что они очень хорошо оттенены на фоне, скажем так, несчастий, неудач героев украинского прошлого. Показывая сегодняшних украинских героев, на которых Россия цепляет клеймо нацизма. И эта дипломатическая социотехника, возможно, будет противодействием», – предложил русофоб.

«Я не говорю, что это какое-то абсолютное противодействие на подобные действия, зато она может убедить, по крайней мере, часть стран, а наверняка такие страны, как балтийские страны», – добавил Кравец.

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English version :: Читать на английском «Всем понравится!»: Польский журналист-русофоб советует украинцам заменить своих прошлых нацистов сегодняшними

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