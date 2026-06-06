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Вслед за репрессиями против политической оппозиции и иерархов Армянской Церкви под пресс гонений режима Никола Пашиняна попало местное представительство РПЦ.

Ничего удивительного тут нет. Пашиняну нужно любым путём нарисовать победу. Перед днём голосования аресты обрушились на ближайших советников Самвела Карапетяна, который считался самым серьезным соперником действующего премьера.

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Естественно, что пропаганда выставляет их в качестве «коррупционеров», чтобы показать неприглядную роль «олигархов», которым якобы противостоит небесно чистая партия Пашиняна. Уловка, рассчитанная для несведущих и обывателей, может и не сработать в ситуации, когда фермеры и торговцы лишаются выхода на российский рынок и терпят огромные убытки.

Но и на это власти Ереване уверяют, будто «Запад нам поможет» и выкупит весь ценный урожай. Хотя очевидно, что, если это и произойдёт, то будет лишь временной подачкой, чтобы нейтрализовать на первый момент отрицательный эффект от отказа от ЕАЭС и разрыва экономических связей с Россией.

А сейчас выясняется, что вся «помощь» от ЕС составила смешные крохи – в 50 миллионов евро, что никак не может восполнить потери Армении. Но всё это подаётся официозом как некая грандиозная «перемога», демонстрируя единые подходы армянской и украинской пропаганды.

Но дело тут вовсе не в том, что пропадут тонны персиков и перца, а то, что такой геополитический разворот неминуемо втягивает Армению в конфликт, о чём упомянул замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском экономическом форуме:

«И в этом контексте нельзя игнорировать уроки событий на Украине, на которые недавно обращал внимание Владимир Путин».

Ведь нынешний «украинский кризис» стартовал как раз по причине дурмана «евроинтеграции». И сразу после переворота в Киеве начались гонения на русский язык, неугодных политиков и журналистов, захваты храмов…

И вот уже в Армении началась откровенная атака на местную епархию РПЦ в республике.

Инициатором гонений выступила Партнёрская миссия ЕС в Армении. Окормляемые ей молодчики из «Союза информированных граждан» и «Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи» развязали масштабную клеветническую кампанию в отношении настоятеля храма при 102-й российской военной базе в Гюмри Тимофея Казаряна. Эти структуры, финансируемые ЕС, обвиняют священника в «подрывной деятельности» и даже во вмешательстве в выборы.

Очевидно, что это всего лишь подготовка почвы к еще более оголтелой русофобской кампании, которую планируют запустить в республике после 7 июня. И снова главным лозунгом станет вывод российских военнослужащих и разрыв всех существующих связей с Москвой. К такому выводу приходит и известный политолог и координатор «Антинацистского фронта Армении» Айк Айвазян:

«Разрыв отношений с Россией, по планам Запада, должен быть осуществлен во всех сферах, в том числе и духовной. Поэтому в случае победы Пашиняна на выборах по Армении будет применен весь арсенал западных технологий по нейтрализации всего, что связано с Россией».

Итак, новый этап гонений на православных и сторонников сближения с Москвой заготовлен кураторами Пашиняна на поствыборный период. Он призван закрепить геополитический разворот Армении на Запад.