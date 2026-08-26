ВСУ расстреляли ТРЦ и автобус на Донбассе. Много погибших

Сергей Вредников.  
26.08.2026 21:15
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 45
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украинские террористы в час-пик буднего дня нанесли ракетный удар по рынку и торгово-развлекательному центру «Донецк-Сити» в центре города.

Сообщается, что уже погибло 10 человек, многие получили ранения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы в час-пик буднего дня нанесли ракетный удар по рынку и торгово-развлекательному центру...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По разным данным, террористы использовали для удара 5-8 ракет. Некоторые предположили, что это были изделия украинской сборки «Фламинго».

В первые минуты после обстрела оживленного района ВСУ попытались направить и БПЛА для нанесения повторных ударов. Посетителям ТРЦ пришлось прятаться на подземной парковке, а медикам тут же оказывать помощь раненым.

Также пострадали несколько близлежащих многоэтажек.

«Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность – стрелять по мирным кварталам в часы пик», – написал глава ДНР Денис Пушилин.

Примерно в то же время на одной из дорог ЛНР украинские террористы атаковали дроном пассажирский автобус, следовавший по маршруту Лисичанск–Стаханов. Погибли девять человек, шестеро ранены.

Метки: ,

English version :: Читать на английском ВСУ расстреляли ТРЦ и автобус на Донбассе. Много погибших

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора