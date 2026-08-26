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Украинские террористы в час-пик буднего дня нанесли ракетный удар по рынку и торгово-развлекательному центру «Донецк-Сити» в центре города.

Сообщается, что уже погибло 10 человек, многие получили ранения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По разным данным, террористы использовали для удара 5-8 ракет. Некоторые предположили, что это были изделия украинской сборки «Фламинго».

В первые минуты после обстрела оживленного района ВСУ попытались направить и БПЛА для нанесения повторных ударов. Посетителям ТРЦ пришлось прятаться на подземной парковке, а медикам тут же оказывать помощь раненым.

Также пострадали несколько близлежащих многоэтажек.

«Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность – стрелять по мирным кварталам в часы пик», – написал глава ДНР Денис Пушилин.

Примерно в то же время на одной из дорог ЛНР украинские террористы атаковали дроном пассажирский автобус, следовавший по маршруту Лисичанск–Стаханов. Погибли девять человек, шестеро ранены.