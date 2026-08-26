ВСУ расстреляли ТРЦ и автобус на Донбассе. Много погибших
Украинские террористы в час-пик буднего дня нанесли ракетный удар по рынку и торгово-развлекательному центру «Донецк-Сити» в центре города.
Сообщается, что уже погибло 10 человек, многие получили ранения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По разным данным, террористы использовали для удара 5-8 ракет. Некоторые предположили, что это были изделия украинской сборки «Фламинго».
В первые минуты после обстрела оживленного района ВСУ попытались направить и БПЛА для нанесения повторных ударов. Посетителям ТРЦ пришлось прятаться на подземной парковке, а медикам тут же оказывать помощь раненым.
Также пострадали несколько близлежащих многоэтажек.
«Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность – стрелять по мирным кварталам в часы пик», – написал глава ДНР Денис Пушилин.
Примерно в то же время на одной из дорог ЛНР украинские террористы атаковали дроном пассажирский автобус, следовавший по маршруту Лисичанск–Стаханов. Погибли девять человек, шестеро ранены.
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