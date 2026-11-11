ВСУшникам позволят размещать РЭБы и обустраивать секретные объекты в жилых домах – бывший Зе-подельник

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 21:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 562
 
Беспредел, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Готовится законопроект, который разрешит вламываться в жилища гражданского населения и использовать территорию в своих потребностях.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший спикер укро-парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Готовится законопроект, который разрешит вламываться в жилища гражданского населения и использовать территорию в своих...

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«Появился законопроект 16210, с потолка, который говорит о следующем: вы возвращаетесь домой, а у вас на доме или на вашем частном участке, или в вашем частном доме будет стоять РЭБ. Это, рассказывают, потребности ВСУ. Если это потребности ВСУ, пусть выходят и коммуницируют!

Потому что, если будет по-другому, то завтра по этим РЭБам начнет что-то прилетать, и люди будут терять свои дома. А как компенсирует власть то, что разрушено рашистскими обстрелами, мы хорошо знаем: никак, дуля с маком», – вещал Разумков.

«Сейчас этот закон прописывает следующее: до 5 соток вашего участка может быть занято РЭБом. К вам подключатся, к вашей электроэнергии, к вашей канализации, к вашей воде, и, может, когда-нибудь вам повезет, вам это как-то компенсируют. Но возвращаемся к пункту 1: никогда ничего сегодняшняя власть не компенсирует.

Прописан закон так, что можно выбить вашу дверь, зайти для того, чтобы выбраться на крышу и установить РЭБ. Закон это позволяет снова без согласования, пока вы на работе. Придете, а у вас уже и РЭБ стоит, и половина того, что в доме было, перестало существовать», – возмущался укро-депутат.

Он повторил, что прилёты по таким объектам не заставят себя долго ждать.

«А завтра они [русские] в своей пропаганде будут рассказывать, что это мы не били по гражданскому объекту, а мы разрушали РЭБ, который там кто-то поставил», – обвинял карманный оппозиционер Разумков.

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