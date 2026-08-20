Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ориентирующийся на Евросоюз Александр Вучич хотел бы ввести санкции против России, но осознаёт, что это вызовет волну народного гнева в Сербии.

Об этом доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила каналу «Союзный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Александр Вучич никогда не мог и не сможет вводить санкции против России. Поэтому летают самолеты Москва-Белград до сих пор. Европа требует, чтобы мы остались в глубоком одиночестве, чтобы даже сербы нас не поддерживали. Они этого добились в Черногории и Македонии, православных славянских странах. Но народ там никто не спрашивает. И в Сербии не спрашивают, но сербов невозможно переломить. И Вучич знал, что он плохо закончит, если он это сделает», – сказала Гуськова.

По ее словам, в ЕС надеялись, что после визита в Белград украинского узурпатора Владимира Зеленского, Сербия присоединится к антироссийским санкциям, введет визы для россиян и закроет авиаперелеты. Однако этого не произошло.