Вучича сдерживает от санкций против России только гнев сербов
Ориентирующийся на Евросоюз Александр Вучич хотел бы ввести санкции против России, но осознаёт, что это вызовет волну народного гнева в Сербии.
Об этом доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила каналу «Союзный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Александр Вучич никогда не мог и не сможет вводить санкции против России. Поэтому летают самолеты Москва-Белград до сих пор.
Европа требует, чтобы мы остались в глубоком одиночестве, чтобы даже сербы нас не поддерживали. Они этого добились в Черногории и Македонии, православных славянских странах. Но народ там никто не спрашивает. И в Сербии не спрашивают, но сербов невозможно переломить. И Вучич знал, что он плохо закончит, если он это сделает», – сказала Гуськова.
По ее словам, в ЕС надеялись, что после визита в Белград украинского узурпатора Владимира Зеленского, Сербия присоединится к антироссийским санкциям, введет визы для россиян и закроет авиаперелеты. Однако этого не произошло.
«Люди тут же вышли на улицы, не поддержав этот визит. Весь Белград был увешан плакатами с портретом Зеленского и надписью «Предатель». Люди ждали результатов переговоров. Их невозможно убедить, что это нейтралитет и это в интересах Сербии», – сказала Гуськова.
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