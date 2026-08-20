Вучича сдерживает от санкций против России только гнев сербов

Елена Острякова.  
20.08.2026 11:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2917
 
Политика, Россия, Сербия, Украина


Ориентирующийся на Евросоюз Александр Вучич хотел бы ввести санкции против России, но осознаёт, что это вызовет волну народного гнева в Сербии.

Об этом доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила каналу «Союзный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ориентирующийся на Евросоюз Александр Вучич хотел бы ввести санкции против России, но осознаёт, что...

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«Александр Вучич никогда не мог и не сможет вводить санкции против России. Поэтому летают самолеты Москва-Белград до сих пор.

Европа требует, чтобы мы остались в глубоком одиночестве, чтобы даже сербы нас не поддерживали. Они этого добились в Черногории и Македонии, православных славянских странах. Но народ там никто не спрашивает. И в Сербии не спрашивают, но сербов невозможно переломить. И Вучич знал, что он плохо закончит, если он это сделает», – сказала Гуськова.

По ее словам, в ЕС надеялись, что после визита в Белград украинского узурпатора Владимира Зеленского, Сербия присоединится к антироссийским санкциям, введет визы для россиян и закроет авиаперелеты. Однако этого не произошло.

«Люди тут же вышли на улицы, не поддержав этот визит. Весь Белград был увешан плакатами с портретом Зеленского и надписью «Предатель». Люди ждали результатов переговоров. Их невозможно убедить, что это нейтралитет и это в интересах Сербии», – сказала Гуськова.

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English version :: Читать на английском Вучича сдерживает от санкций против России только гнев сербов

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