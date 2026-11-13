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Шанс заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения может появиться только после захода в Донбасс и Херсонщину с Запорожьем вооружённой до зубов натовской армии в полной боеготовности.

Об этом на канале укро-пропагандистки Людмилы Немыри заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока здесь не находятся регулярные вооружённые силы стран НАТО, начиная с США, и если их нет, тогда Британии, Франции, Германии, тогда действительно появляется шанс замораживания по этой линии. До тех пор, пока их здесь нет, шанса на замораживание по этой линии нет. Вот это очень важно понять. И это не какие-то абстрактные гарантии безопасности, написанные на бумаге. Гарантии безопасности создают ВСУ и регулярные вооружённые силы стран-членов НАТО или кого-то другого, кто реально находится на земле. Не абстрактно находится на своих базах в Жешуве или в балтийских странах, а здесь находятся», – вещал Илларионов.

Он подчеркнул, что эти силы должны быть в полной готовности начинать военные действия.

«Если они находятся в Херсоне, если они находятся в Славянске, если они находятся в Краматорске. Не на Правом берегу Днепра, а здесь непосредственно! Тогда действительно появляется шанс, не гарантия, но шанс», – добавил нацпредатель.

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