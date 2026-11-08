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Европейские страны НАТО выступают с точки зрения необходимости продолжения боевых действий или хотя бы выигрыша времени – даже ценой украинских жизней.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на недавнее высказывание генсека НАТО Марко Рютте.

«Российская угроза необязательно проявляется на наших границах именно сейчас. Значительная часть российских солдат задействована в Украине. Но мы знаем, — сказал [Рютте], — что как только российско-украинская война закончится, эта огромная российская армия не будет существовать просто ради того, чтобы быть огромной армией. Поэтому, мол, мы не очень заинтересованы, чтобы пока эта война закончилась. Мы не готовы к новой реальности, в которой огромная российская армия может создавать проблемы для Европы. Украина имеет вооружённые силы численностью 800 тысяч военнослужащих – Рютте! Все вооружённые силы Германии составляют приблизительно одну шестую этого числа. При этом Украина имеет очень сильные вооружённые силы, полностью приспособленные к ведению войны с использованием дронов. Но взгляните, — сказал Рютте, на масштабы того, что Россия накапливает за украинскими спинами», – озвучил Бортник.

«Вот – чистая европейская логика и позиция, почему Европа до сих пор не сгенерировала ни одного своего мирного плана. Ни одного! И дальше выступает с точки зрения необходимости продолжения боевых действий или необходимости выигрыша хотя бы во времени – даже ценой украинских усилий, потому что пока Европа ещё не готова», – прокомментировал недовольный укро-эксперт.

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