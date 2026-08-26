«Запад кормит Украину гомеопатией, недостаточной против России» – укро-полковник потерял всякую надежду

Вадим Москаленко.  
26.08.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поставки оружия на Украину мизерны и недостаточны в сравнении с производственными мощностями российского ВПК.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропганадисткой группы полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставки оружия на Украину мизерны и недостаточны в сравнении с производственными мощностями российского ВПК....

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«Давно было понятно, что РФ, используя возможности своих статических союзников, нарастит производство средств поражения, особенно дальнобойных.

У них уже было в серийном производстве, достаточно было масштабировать, нарастить объем. Что они и сделали, используя как свою ресурсную базу, так и ресурсно-технологическую базу своих союзников. Это было понятно», – сказал Машовец.

«Но в то же время, помощь Украине со стороны стран-союзников носит гомеопатический характер. Минимальный.

По сути, это позволяло поддерживать способность Украины к сопротивлению на стратегическом и оперативном уровнях. Но решать какие-то активные задачи, добиваться перелома в войне не позволяло.

Это же происходит и сейчас. В том числе, и исходя из технологической концепции производства оружия на Западе: там предпочитают делать штучные, дорогостоящие, высокотехнологические экземпляры оружия в минимальном количестве. Но главное – в недостаточном количестве», – подытожил укро-полковник.

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