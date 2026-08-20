Запад может распустить НАТО, чтобы безбоязненно бросить Польшу и Румынию в войну на стороне Украины – военкор
России нужно ответить зеркально и начать наносить удары по странам Запада руками третьих сторон.
Об этом на своём канале заявил военкор ВГТРК Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перелом произойдёт, когда у противника сломается военная машина, и она сломается неизбежно. Но спрогнозировать, когда это произойдёт, очень сложно.
Военная машина украинских боевиков должна сломаться так надёжно, чтобы мы могли наблюдать, как российская армия выходит на оперативный простор, и когда уже вся территория Украины будет освобождена, тогда Западу просто некого будет кормить.
Если они не успеют в этот момент развалить НАТО (что опасно для нас) и подключить, например, напрямую к боевым действиям Польшу или Румынию, или их обоих. Но в любом случае, обязательное условие – это полный контроль над Украиной. Потому что в политические договорённости при нынешней конфигурации украинской власти и политических сил на Западе, я лично не верю», – сказал Долгачёв.
Он добавил, что пока воюющий руками украинцев Запад не начнёт нести потери сам, на переговоры он не пойдёт. Однако, по мнению военкора, речь идёт не о ядерном применении или ударам по европейским заводам.
«Если они с нами ведут боевые действия опосредованно через неких украинских боевиков, то мы могли бы вести с ними боевые действия, также опосредованные через калифорнийское сопротивление, через группу Иванова, Петрова, Васечкина, которые объявили, что они не российские граждане, а весёлые пираты. Или ещё вариантов накидать фантастических.
И настолько же понятно, насколько ясно, что США управляют киевским режимом, настолько должна была быть понятна связка между вот этими весёлыми пиратами и ситуацией на Украине.
И когда противник начнёт нести потери, когда у него будут гореть самолёты, АЗС не где-то на Украине, а в США, тогда он задумается о переговорах», – считает военкор.
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