Запад собирается нанять эмигрантов для срыва выборов в Госдуму за рубежом

Враждебные России структуры будут использовать проплаченных эмигрантов, чтобы заблокировать избирательные участки в российских посольствах стран Запада.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидается практика использования наших беглецов, которые по тем или иным причинам покинули страну, особенно после начала СВО, которые сомкнули свои ряды вместе с теми, кто давно фактически работает против своей Родины.

Будут использовать финансирование, которое они получают щедро от западных спецслужб, агентств, некоммерческих структур. Они будут использованы, они отрабатывают свой кусок хлеба.

Это делается, чтобы потом на различных каналах показать недовольство людей, которые пришли к посольству, которые не могут ярко проголосовать, либо начнут рассказывать всякие ужастики.

Но это уже проходило, нового здесь ничего нет. Я думаю, что мы готовы к этому. Народ наш достаточно подготовлен к подобным вещам – и вряд ли будет серьёзно реагировать на подобные вбросы», – сказал Джабаров.