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Начатая киевским режимом игра на повышение ставок привела не к истощению России, а жесткому ответу Москву и большим проблемам для ВСУ и всей Украины.

Об этом на своём канале заявил переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина расписалась в том, что вся её игра в повышение ставок провалилась. Более того, Россия продемонстрировала готовность вести тотальную войну, и фактически заставила ключевые столицы западного мира признать факт, что их коалиция и прокси-банда в лице киевского режима ничего не могут поделать с наступательным потенциалом России», – сказал Павлив.