Затеянная Киевом игра на повышение ставок. Первые итоги
Начатая киевским режимом игра на повышение ставок привела не к истощению России, а жесткому ответу Москву и большим проблемам для ВСУ и всей Украины.
Об этом на своём канале заявил переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Украина расписалась в том, что вся её игра в повышение ставок провалилась.
Более того, Россия продемонстрировала готовность вести тотальную войну, и фактически заставила ключевые столицы западного мира признать факт, что их коалиция и прокси-банда в лице киевского режима ничего не могут поделать с наступательным потенциалом России», – сказал Павлив.
«Всё враньё о том, что фронт стоит. Заходят уже в Дружковку, там половина пригорода занято. Вплотную подошли к Краматорску и Славянску.
На запорожском фронте российская армия уже в Орехове, а это последний крупный укреп на пути к Запорожью. В Харьковской области формируется котёл. Купянск почти дочищен. Сыплются украинцы на каждом участке фронта», – добавил он.
English version :: Читать на английском Затеянная Киевом игра на повышение ставок. Первые итоги