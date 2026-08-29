Затеянная Киевом игра на повышение ставок. Первые итоги

Максим Столяров.  
29.08.2026 13:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3805
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Начатая киевским режимом игра на повышение ставок привела не к истощению России, а жесткому ответу Москву и большим проблемам для ВСУ и всей Украины.

Об этом на своём канале заявил переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начатая киевским режимом игра на повышение ставок привела не к истощению России, а жесткому...

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«Украина расписалась в том, что вся её игра в повышение ставок провалилась.

Более того, Россия продемонстрировала готовность вести тотальную войну, и фактически заставила ключевые столицы западного мира признать факт, что их коалиция и прокси-банда в лице киевского режима ничего не могут поделать с наступательным потенциалом России», – сказал Павлив.

«Всё враньё о том, что фронт стоит. Заходят уже в Дружковку, там половина пригорода занято. Вплотную подошли к Краматорску и Славянску.

На запорожском фронте российская армия уже в Орехове, а это последний крупный укреп на пути к Запорожью. В Харьковской области формируется котёл. Купянск почти дочищен. Сыплются украинцы на каждом участке фронта», – добавил он.

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