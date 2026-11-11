Диктатор Зеленский затягивает боевые действия, стремясь избежать наказания за грабежи и мародерство.

Об этом в интервью американской журналистке Рейчел Блевинс заявил ирландский аналитик Чэй Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Он не может провести выборы, потому что знает, что проиграет. Он может оказаться на скамье подсудимых. Его могут поставить к стенке, как Чаушеску в Румынии. Так что ему некуда деваться, кроме как продолжать делать то, что ему говорят, и подталкивать к продолжению войны.

Если посмотреть на ситуацию объективно, то какая у Владимира Зеленского может быть причина заканчивать войну сейчас? Какая единственная причина? Он потеряет статус мирового героя, окажется под пристальным вниманием из-за пропавших миллиардов, он потеряет всю власть.

Он управляет диктатурой и полицейским государством. И вся эта массовая дисфункция, вызванная тем, что очень коррумпированное общество ведет войну, прекратится, а недовольных людей, которые могут решить, что он должен уйти, очень много.

Так что ему действительно некуда деваться, кроме как продолжать войну, которую они, конечно же, проигрывают на местах…», – сказал эксперт.