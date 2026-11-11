Зеленского ждет судьба Чаушеску, поэтому он затягивает войну, – западный аналитик

Анатолий Лапин.  
11.11.2026 11:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Диктатор Зеленский затягивает боевые действия, стремясь избежать наказания за грабежи и мародерство.

Об этом в интервью американской журналистке Рейчел Блевинс заявил ирландский аналитик Чэй Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Зеленский затягивает боевые действия, стремясь избежать наказания за грабежи и мародерство. Об этом...

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«Он не может провести выборы, потому что знает, что проиграет. Он может оказаться на скамье подсудимых. Его могут поставить к стенке, как Чаушеску в Румынии. Так что ему некуда деваться, кроме как продолжать делать то, что ему говорят, и подталкивать к продолжению войны.

Если посмотреть на ситуацию объективно, то какая у Владимира Зеленского может быть причина заканчивать войну сейчас? Какая единственная причина? Он потеряет статус мирового героя, окажется под пристальным вниманием из-за пропавших миллиардов, он потеряет всю власть.

Он управляет диктатурой и полицейским государством. И вся эта массовая дисфункция, вызванная тем, что очень коррумпированное общество ведет войну, прекратится, а недовольных людей, которые могут решить, что он должен уйти, очень много.

Так что ему действительно некуда деваться, кроме как продолжать войну, которую они, конечно же, проигрывают на местах…», – сказал эксперт.

По его словам, если бы Зеленский действительно хотел завершения конфликта, он уже давно бы пошел на компромисс с РФ.

«Сесть в самолет и полететь в Москву или Минск, чтобы встретиться с Путиным и сказать: «Послушайте, это должно закончиться. Давайте покончим с этим раз и навсегда и исключим всех внешних игроков», – пояснил Боуз.

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English version :: Читать на английском Зеленского ждет судьба Чаушеску, поэтому он затягивает войну, – западный аналитик

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