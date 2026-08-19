Зимой Украина превратится в склеп, пока Зе-шайка увлечена видосиками – киевский политолог

Этой зимой украинские дома, не имеющие собственных систем отопления, будут превращаться в холодные склепы.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовьте укрытия, закупайте каждому дому по дизель-генератору. Если действительно придется сидеть неделями без электричества, то должны быть какие-то резервные источники электропитания , иначе банально дом превратится в склеп. И те же маломобильные старики будут просто дохнуть как мухи», – сказал Золотарев.

Он возмутился, что при этом украинское руководство «снимает видосики» вместо реальной подготовки к зиме.

«Киевская власть мало что сделала для обеспечения киевлян укрытиями. Мы не в состоянии найти ракеты для ПВО, они могут появиться только где-то ближе к середине зимы, и то не в товарных количествах.

Значит, надо делать все, чтобы минимизировать ущерб от ракетных ударов. Делать все, чтобы минимизировать количество человеческих жертв.

Гражданская власть должна больше делать, чем говорить в этой ситуации. К сожалению, у нас зачастую слово, видосик вместо дела. Это вот такая ахиллесова пята политики украинской власти», – подытожил он.