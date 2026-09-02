Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дискриминация русского языка на Украине приведет к обратным для инициаторов этого процесса результатам.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Подписчики напомнили, что в Алжире после обретения независимости стали вытеснять французский язык, но это привело к обратному эффекту – за последние 60 лет количество франкоговорящих в стране выросло в 12 раз, предположив, что с русским языком на Украине будет та же история.

«Да, принцип маятника, рано или поздно. Чем сильнее наши шпрехенфюреры оттягивают маятник, тем сильнее и быстрее он пойдёт в обратную сторону», – согласился Золотарев.

Он обратил внимание, что алжирская молодежь осознает, что для перспектив трудоустройства нужно знание французского языка, а потому активно его осваивает, «несмотря на усилия тамошних деколонизаторов и языковых активистов».