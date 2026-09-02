Золотарев: «Число русскоязычных на Украине будет увеличиваться»

Игорь Шкапа.  
02.09.2026 11:59
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


Дискриминация русского языка на Украине приведет к обратным для инициаторов этого процесса результатам.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дискриминация русского языка на Украине приведет к обратным для инициаторов этого процесса результатам. Об...

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Подписчики напомнили, что в Алжире после обретения независимости стали вытеснять французский язык, но это привело к обратному эффекту – за последние 60 лет количество франкоговорящих в стране выросло в 12 раз, предположив, что с русским языком на Украине будет та же история.

«Да, принцип маятника, рано или поздно. Чем сильнее наши шпрехенфюреры оттягивают маятник, тем сильнее и быстрее он пойдёт в обратную сторону», – согласился Золотарев.

Он обратил внимание, что алжирская молодежь осознает, что для перспектив трудоустройства нужно знание французского языка, а потому активно его осваивает, «несмотря на усилия тамошних деколонизаторов и языковых активистов».

«Нечто похожее будет происходить и у нас, поскольку стремление политизировать языковый вопрос – «мова агрессора» и так далее, «москворотые». Такими людьми должны заниматься профессиональные психиатры. Комментировать их благоглупости не политологи должны.

По-моему Ющенко, где-то такую выдал такую базу по поводу того, что «мова стимулирует рост ВВП». Это такая же чушь, как 10 лет назад на каком-то из эфиров со мной спорил молодой человек, который ещё на свет Божий в 91-м не появился, который утверждал, что декоммунизация будет способствовать росту украинской экономики. Ну, какой-то рост мы все очень хорошо увидели», – язвительно заметил Золотарев.

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