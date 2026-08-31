Американский профессор: «Теперь на планете три великих державы – США, Китай и Россия»
Эпоха безраздельного господства США в однополярном мире закончилась.
Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Примерно в 2017 году эпоха однополярности подошла к концу, и мы перешли к многополярному миру, в котором теперь существуют три великие державы: Китай, Россия и США», – сказал Миршмайер.
Он считает, что прежнему либеральному порядку, во главе которого стояли США, теперь противостоит БРИКС.
По его словам, нынешняя ситуация напоминает период холодный войны, но с тем отличием, что «теперь на мировой арене действуют три великие державы, а не одна, как в период однополярности, или две, как в эпоху биполярности».
Эксперт отмечает, что расширение НАТО началось как раз в эпоху однополярности на пике могущества США.
«Именно тогда на Западе задумались о том, чтобы сделать Украину
западным оплотом у границ России. И мы знаем, чем это закончилось — полной катастрофой. И это главная причина продолжающейся войны на Украине. Но это — наследие эпохи однополярности. Вспомните: кризис на Украине разразился в 2014 году. Именно тогда начались по-настоящему серьезные проблемы. 2014 год — это время однополярности, и ситуация просто перетекла в эту новую многополярную эпоху», – резюмировал Миршаймер.
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