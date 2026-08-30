«Арктика. Лёд тронулся»

Александр Ростовцев.  
30.08.2026 14:06
  (Мск) , Москва
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Арктика, Наука, Россия, СНГ


Нарьян‑Мар – это столица Ненецкого автономного округа – стал центром общения активной, неравнодушной и технически подкованной молодёжи со всей России. Здесь прошёл форум‑фестиваль «Арктика. Лёд тронулся». Молодые специалисты предлагали, обсуждали и пытались реализовать проекты, способные изменить облик российской Арктики.

Цель форума — не какая-то там маниловщина. Арктические территории сталкиваются с острыми проблемами — оттоком молодёжи, дефицитом квалифицированных кадров, сложностями в обеспечении базовых услуг. Форум призван доказать, что развитие Арктики — это не только про добычу ресурсов и логистику, но и про людей, которым предстоит жить и работать в этих суровых и невероятно красивых краях.0

Нарьян‑Мар – это столица Ненецкого автономного округа – стал центром общения активной, неравнодушной и технически подкованной молодёжи со...

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Арктикой интересуются молодые специалисты разных стран. А это – основа для будущих международных совместных проектов. Экологические проблемы и задачи развития не знают государственных барьеров.

Предстоят научные исследования таяния вечной мерзлоты, изменения климата и сохранения уникального биоразнообразия.

В условиях глобальных климатических изменений, когда Арктика меняется буквально на глазах, вовлечение молодёжи в такие процессы — это инвестиция в будущее.

Опыт проведения подобных мероприятий может быть масштабирован на регионы стран СНГ, где сложились схожие условия: суровый климат, слабая транспортная доступность, дефицит кадров и отток молодёжи

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодёжи, администрация Ненецкого автономного округа и АНО «Чистая Арктика».

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English version :: Читать на английском «Арктика. Лёд тронулся»

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