Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нарьян‑Мар – это столица Ненецкого автономного округа – стал центром общения активной, неравнодушной и технически подкованной молодёжи со всей России. Здесь прошёл форум‑фестиваль «Арктика. Лёд тронулся». Молодые специалисты предлагали, обсуждали и пытались реализовать проекты, способные изменить облик российской Арктики.

Цель форума — не какая-то там маниловщина. Арктические территории сталкиваются с острыми проблемами — оттоком молодёжи, дефицитом квалифицированных кадров, сложностями в обеспечении базовых услуг. Форум призван доказать, что развитие Арктики — это не только про добычу ресурсов и логистику, но и про людей, которым предстоит жить и работать в этих суровых и невероятно красивых краях.0

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Арктикой интересуются молодые специалисты разных стран. А это – основа для будущих международных совместных проектов. Экологические проблемы и задачи развития не знают государственных барьеров.

Предстоят научные исследования таяния вечной мерзлоты, изменения климата и сохранения уникального биоразнообразия.

В условиях глобальных климатических изменений, когда Арктика меняется буквально на глазах, вовлечение молодёжи в такие процессы — это инвестиция в будущее.

Опыт проведения подобных мероприятий может быть масштабирован на регионы стран СНГ, где сложились схожие условия: суровый климат, слабая транспортная доступность, дефицит кадров и отток молодёжи

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодёжи, администрация Ненецкого автономного округа и АНО «Чистая Арктика».