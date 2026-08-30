Акорда усиливает геополитический крен в сторону США, направляя свои войска для фактической оккупации Газы и передавая Вашингтону для нужд Пентагона все крупнейшие месторождения редкоземельных металлов.

Казахстан намерен направить свой воинский контингент в сектор Газа, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в минувший четверг на заседании Совбеза. В частности, он сказал, что «такие страны, как Уганда, Марокко и Казахстан, предложили тысячи своих солдат для поддержания усилий по урегулированию».

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Для того, чтобы их экипировать и оснастить тактическими машинами поддержки пехоты якобы ужё всё готово, так как вся техника собрана сейчас на логистической базе Международных сил стабилизации «Совета мира».

Собственно, ещё в феврале этого года Касым-Жомарт Токаев также отмечал:

«Казахстан готов поддержать международные стабилизационные силы, направив воинские подразделения».

Тогда же он добавил:

«Присоединение РК к соглашениям Авраама стало важным шагом, который соответствует «благородной миссии» «Совета мира»».

Это подтверждает и наши утверждения о том, что Астана в рамках плана Трампа по умиротворению Газы направит контингент в составе от 4-х до 5-ти тысяч военнослужащих. И для войск РК уже в феврале была отведена зона повышенной опасности прямо в центре города Газы. И это не просто какие-то сапёры или медики, как хочет представить пропаганда, а боевые части, которые будут осуществлять постоянное патрулирование местности.

Практически это означает участие в оккупации Газы по мандату «Совета мира», который был создан в январе этого года из числа 19-ти стран на всемирном экономическом форуме в Давосе Дональдом Трампом в противовес тому же ООН и в рамках шаткого соглашения между Израилем и ХАМАС. Вообще новый наднациональный орган задумывался как средство по принудительному погашению военных конфликтов в других регионах в рамках новых международных правил, создаваемых Белым домом.

И то, что Казахстан посылает свои войска — это прямое следствие присоединения к соглашениям Авраама, так как теперь будучи сателлитом еще и Израиля вынужден подчиняться их планам и втягиваться в Ближневосточный конфликт на стороне оккупанта. При этом не факт, что ХАМАС или ЦАХАЛ будут соблюдать договорённости, а значит всегда есть опасность оказаться между молотом и наковальней.

Плюс в анклаве действует не только ХАМАС, но и десятки других радикальных исламистских организаций, которые никакого соглашения с Тель-Авивом и Вашингтоном не подписывали, а значит могут начать активные боевые действия уже против «касок Трампа». Самое позорное в этой истории то, что казахстанские военнослужащие будут таскать каштаны из огня для своих хозяев, выполняя под руководством янки карательные функции. И потом из этого же контингента будут лепить контрпартизанское формирование, которое могут использовать для подавления народных возмущений в любой точке мира, а самое главное внутри РК и Средней Азии!

Примечательно, что это заявление спецпредставителя США в ООН прозвучало сразу же после встречи Токаева с делегацией американских конгрессменов в Акорде, которые приехали 25 августа в Казахстан по случаю прошедших выборов в Курултай. И в знак признательности президент РК не только подтвердил свой визит на G20 в Майами, но и назвал предстоящую встречу с Трампом «дополнительным импульсом развитию казахско-американского расширенного стратегического партнерства».

Такое внимание со стороны Вашингтона понятно, так как сейчас идёт процесс активной разработки крупнейших в мире месторождений вольфрама и редкоземельных металлов американской компанией, где в руководстве находятся сыновья Трампа. И самое важное, что эта руда как воздух необходима ВПК янки для перевооружения Пентагона. Заявление же Майка Уолтца об участии ВС РК в фактической оккупации Палестины – янки, как и визит делегации конгрессменов надо рассматривать как стремление закрепить Астану в новой системе «союзнических», а вернее вассальных отношений, чтобы она уже не могла рыпаться и соскочить с крючка.

Только расплачиваться за эту «дружбу» народ Казахстана будет жизнями своих солдат, варварским разграблением природных богатств, превращаясь в плацдарм для англосакской и израильской экспансии в регионе.