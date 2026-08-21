Авианосцы США уже не демонстрация мощи, а симптом бессилия

Весь мир продолжает следить за провалом военной авантюры США против Ирана. Развитие ситуации на Ближнем Востоке будет иметь прямое отношение к происходящему в Европе и вокруг Украины.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Двадцатого августа Центральное командование вооруженных сил США объявило: авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Джордж Вашингтон» прибыла на Ближний Восток. Официально – плановая ротация. Неофициально – это не демонстрация силы, а признание бессилия.

«Джордж Вашингтон» заменит в регионе авианосец «Авраам Линкольн». Тот самый, что покинул порт Сан-Диего ещё в ноябре прошлого года. Планировалось, что он будет в море несколько месяцев. В итоге – более девяти. Пять тысяч человек экипажа не сходили на берег почти триста дней. Их контракты закончились ещё в мае.

Родственники моряков забили тревогу первыми. В американских СМИ появились сообщения о нехватке продовольствия, о тяжёлых условиях службы. И, самое страшное – о попытках самоубийства. Военный министр Пит Хегсет и президент Дональд Трамп публично заявляли, что никаких серьёзных проблем нет. Но их слова не успокоили даже конгрессменов. Демократы в Конгрессе потребовали провести расследование.

И вот теперь «Джордж Вашингтон» идёт на смену. Один авианосец снимают с боевого дежурства в Тихом океане, чтобы отправить на Ближний Восток, потому что другой авианосец просто не выдержал нагрузки. Это не ротация. Это – военный коллапс. Соединённые Штаты вынуждены снимать свой единственный авианосец в Тихом океане, потому что не могут воевать на два фронта одновременно. И этот факт говорит громче любых официальных заявлений.

А что Европа? А Европа продолжает надеяться на «американский зонтик». Но этот зонтик уже дырявый. Если американские авианосцы не могут держать экипаж в море девять месяцев, если их солдаты пытаются покончить с собой от перегрузок, если они вынуждены снимать корабли из Азии, чтобы подменить уставший экипаж – о какой защите может идти речь?

Вы хотите прятаться за спиной Америки? Она уже не та, что раньше. У американцев кончаются не только ракеты. У них кончаются люди. Кончаются корабли. Кончается воля воевать. И всё это – не случайность, а закономерность. Потому что коллективным Западом управляют наднациональные глобальные элиты, которые надорвали страны Запада своими бесконечными войнами. И когда этот зонтик сложится окончательно – европейцы останутся разорёнными и разграбленными нищими странами.

С конца февраля по середину августа мир пережил беспрецедентный сырьевой кризис. Сера подорожала на сто сорок пять процентов – прямой удар по удобрениям и химической промышленности. Европейский газ – на девяносто пять процентов. Мазут для отопления – на семьдесят один процент. Авиационное топливо – на пятьдесят шесть процентов. Дизель – на сорок пять процентов. Бензин – на тридцать шесть процентов. Эталонная нефть марки Брент и Уэстерн ТексасИнтермидиет – на двадцать пять – двадцать семь процентов. Рис прибавил тридцать шесть процентов, пальмовое масло – семнадцать процентов, пшеница – четырнадцать процентов.

И за всё это вы можете сказать “спасибо” тем, кто развязал эту войну.

Цель этой войны – не освобождение Ирана и не защита демократии. Это контроль над энергетическими ресурсами и передел Ближнего Востока. И вы, европейцы, платите за этот передел. Своими кошельками. Своими налогами. Своим будущим.