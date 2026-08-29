Австрийский полковник: «Русские заходят в тыл Славянску и Краматорску»

Игорь Шкапа.  
29.08.2026 17:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Донбасс


Даже симпатизирующие Украине западные антиросссикие источники признают серьезные успехи ВС РФ в Донбассе.

Об этом в эфире видеоканала Österreichs Bundesheer  заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже симпатизирующие Украине западные антиросссикие источники признают серьезные успехи ВС РФ в Донбассе. Об...

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«Основные усилия в рамках так называемого российского летнего наступления сосредоточены в центре линии фронта — в районе между Константиновкой и Славянском, на участке, который называют «поясом крепостей». Русские пытаются атаковать этот пояс клещами: один удар наносится с севера через Лиман, другой — с юга через Константиновку», – сказал австрийский полковник.

Он обратил внимание, что ВС РФ ведут наступление в тылу этого оборонительного рубежа с целью перерезать пути снабжения.

«Оно начинается в районе Доброполья и развивается в северном направлении. Продвижение российских войск идет медленно, но оно заметно и является результатом методичного подхода. Для продвижения на запад россияне используют сочетание артиллерии, планирующих авиабомб и ударных беспилотников.

Даже [поддерживающий киевский режим американский] Институт изучения войны подтверждает наличие российского продвижения на этом участке. Как видно на карте, российские войска наступают на запад, в сторону «пояса крепостей» между Славянском и Краматорском», – подчеркнул Райснер.

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English version :: Читать на английском Австрийский полковник: «Русские заходят в тыл Славянску и Краматорску»

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