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Российский барражирующий дрон «Бандероль», который относят к классу малых крылатых ракет, достаточно сложная цель для украинской ПВО.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил авиационный эксперт, член Общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, чем опасна «Бандероль».

«В первую очередь, фактически речь идет о реактивном воздушном средстве поражения, как правило, со скоростью от 500 до 650 киломтеров в час. Дальность полета составляет, как правило, до 500 километров. Боевая часть в зависимости от модификации соразмерна с боевой частью обычных беспилотников типа шахед. То есть это от 50 до 90 килограммов. И сложность перехвата – она является соразмерной сложности перехвата ракет Х-59 и так далее», – сказал укро-эксперт.

Он посетовал, что «Бандероль» совершает полет на сверхмалых высотах, причем значительно меньших, чем для обычных крылатых ракет.