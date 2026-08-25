«Бандероли» оказались нам не по зубам – киевский авиа-эксперт

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 17:53
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российский барражирующий дрон «Бандероль», который относят к классу малых крылатых ракет, достаточно сложная цель для украинской ПВО.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил авиационный эксперт, член Общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский барражирующий дрон «Бандероль», который относят к классу малых крылатых ракет, достаточно сложная цель...

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Ведущий спросил, чем опасна «Бандероль».

«В первую очередь, фактически речь идет о реактивном воздушном средстве поражения, как правило, со скоростью от 500 до 650 киломтеров в час. Дальность полета составляет, как правило, до 500 километров.

Боевая часть в зависимости от модификации соразмерна с боевой частью обычных беспилотников типа шахед. То есть это от 50 до 90 килограммов. И сложность перехвата – она является соразмерной сложности перехвата ракет Х-59 и так далее», – сказал укро-эксперт.

Он посетовал, что «Бандероль» совершает полет на сверхмалых высотах, причем значительно меньших, чем для обычных крылатых ракет.

«С точки зрения обнаружения и перехвата – это достаточно сложная цель. Как правило, для обнаружения и уничтожения их применяются самолеты истребительной авиации, то есть речь идет об F16, Мираж 2000 или Мигах. Но для того, чтобы обеспечить их эффективное уничтожение, в первую очередь, необходимо обеспечить обнаружение. И здесь есть самая большая сложность и проблема. Ведь цели малоразмерны.

На совершающих полет на малых высотах и ​​для эффективного обнаружения необходимо привлекать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. К сожалению, информации о наличии таких средств в Украине, по крайней мере, официально не было. А если говорить об альтернативных системах, то есть до 22-го года, Украина в целом не имела таких платформ», – заявил Долинце.

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