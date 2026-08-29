Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бандеровская пропаганда традиционно врёт, преувеличивая ущерб от российских ударов. Тем не менее, 40-дневная кампания кокаиниста Зеленского определённо нанесла больше ущерба Украине.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Помните, в начале лета Зеленский затеял кампанию «40 дней ударов по России»? Вот она обернулась против Украины. Да, мы понесли некоторые потери и в части НПЗ, в части вот поставок бензина на внутренний рынок. Но Украина несёт потери гораздо большие. Вот буквально вчера появилась информация, что на Украине начинают вводить нормирование продуктов. Там не больше там шести, по-моему, килограммов гречки, круп, макарон на человека», – сказал Баранчик.