Бандеровцы врут, завышая ущерб. Но релокация на Западную Украину началась, – Баранчик
Бандеровская пропаганда традиционно врёт, преувеличивая ущерб от российских ударов. Тем не менее, 40-дневная кампания кокаиниста Зеленского определённо нанесла больше ущерба Украине.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помните, в начале лета Зеленский затеял кампанию «40 дней ударов по России»? Вот она обернулась против Украины. Да, мы понесли некоторые потери и в части НПЗ, в части вот поставок бензина на внутренний рынок.
Но Украина несёт потери гораздо большие. Вот буквально вчера появилась информация, что на Украине начинают вводить нормирование продуктов. Там не больше там шести, по-моему, килограммов гречки, круп, макарон на человека», – сказал Баранчик.
«Появилась информация о том, что мы разбомбили около 90% складских помещений Украины. На самом деле не 90, конечно, они преувеличивают, дымовую завесу создают. На самом деле у них полтора миллиона квадратных площадей торговых складов. Мы уже разнесли около миллиона, то есть 62-65%.
Но даже если вот они потеряли 63 %, мы видим, что вот масса торговых сетей уже релоцируется на Западную Украину, потому что прекрасно понимают, что туда прилетит, и торговый склад будет уничтожен», – добавил выступающий.
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