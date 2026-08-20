Беглые либералы будут использоваться для срыва предстоящих выборов в Госдуму на зарубежных участках.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидается практика использования наших беглецов, которые по тем или иным причинам покинули страну, особенно после начала СВО, которые сомкнули свои ряды вместе с теми, кто давно фактически работает против своей Родины.

Будут использовать финансирование, которое они получают щедро от западных спецслужб, агентств, некоммерческих структур.

Это делается, чтобы потом на различных каналах показать недовольство людей, которые пришли к посольству, которые не могут ярко проголосовать, либо начнут рассказывать всякие ужастики», – прогнозирует сенатор.