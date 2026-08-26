«Бейте по другим объектам России!» – генерал США в эфире иноагентов корректирует атаки ВСУ

Елена Острякова.  
26.08.2026 14:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 591
 
Война, Россия, США, Украина


Бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк раскритиковал удары ВСУ по российским складам маркетплейсов.

Об этом он заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк раскритиковал удары ВСУ по российским...

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«Удары по НПЗ, по нефтепереработке, конечно, очень важны, потому что сокращают доходы России от торговли нефтью. Удары по складам «Вайлдберриз» были весьма чувствительными.

Но, мне кажется, удары по объектам, связанным с российским потребителем, в долгосрочной перспективе будут не так эффективны, как удары по российским военным объектам: заводам, где производятся ракеты, пусковым установкам, казармам, штабам и так далее. Если есть возможность, лучше бить по военным объектам», – сказал Кларк.

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English version :: Читать на английском «Бейте по другим объектам России!» – генерал США в эфире иноагентов корректирует атаки ВСУ

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