Галичане в целом меньше всех участвуют в боевых действиях, среди пленных ВСУшников больше всего представителей юго-восточных регионов.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня ещё один фактор появился — это целая бригада, которую составляют экс-украинские военнослужащие, перешедшие на нашу сторону. Теперь они с оружием в руках воюют. Разные мотивы есть. Ненависть к ТЦК, стремление найти определённых людей и отомстить им на той стороне. У многих религиозный мотив. Посмотрите, что делается с Православием, насколько агрессивно там уничтожается Православие. Речь даже не столько о Русской Православной Церкви, хотя для меня это вопрос доминирующий, но вообще Православие. Участие Греко-католической церкви там просматривается чётко. И это фактор, который заставляет людей переходить на сторону России и воевать с наймитами Запада на Украине», – отметил он.

«Воюют-то не с народом, никто народу мстить там не собирается из тех, кто с оружием в руках сегодня участвует вот в этой войне. Но найти ТЦКшников и посчитаться, которые отправили их на фронт, оторвав от детей, жены, иногда в очень сложных семейных обстоятельствах, всегда это один из мотивов. История. Ведь там же не быдло живёт на Украине. Если у человека отнимают возможность разговаривать на его языке, отнимают историю, втюхивает ему вот эту старую ветошь бандеровскую в качестве новых «героев». Люди не принимают это всё», – рассказал Сладков.

«И в том числе и есть с Западной Украины люди, но много с Восточной Украины. Вообще с Западной Украины меньше воюет сегодня. Среди пленных – доминируют, конечно, юго-восточные регионы, которые были настропалены против нас, против России», – добавил военкор.

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