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В Киеве продолжает разгораться скандал, связанный с перестрелкой между сотрудниками двух влиятельных спецслужб – СБУ и ГУР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», конфликт, переросший в фактические боевые действия, начался после задержания Степана Каплунова, одного из главарей неонацистской террористической группировки РДК, которая находится в структуре ГУР.

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Изначально СБУ уверяла, что проводила совместную операцию с ГУР по срыву операции ФСБ «против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства».

Правда, теперь уже СБУ тиражирует новую версию и признает факт перестрелки.

«При обыске по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали проезд правоохранителей автомобилями. Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций «Альфа» СБУ. При прекращении вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате происшествия ранены среди лиц, которые сопротивлялись. Нападавшие задержаны. В ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные входят в одно из подразделений Сил обороны Украины», – говорится в сообщении гестапо.

Украинские СМИ, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, сообщают подробности конфликта.

«Неизвестные, которые похитили одного из командиров РДК Каплунова, привезли его на улицу Шумскую. Туда подъехал спецназ ГУР, который попытался задержать неизвестных. Но этими неизвестными оказались спецназовцы СБУ. На место прибыли командиры соответствующих подразделений СБУ и ГУР, пожали руки, и вроде как все успокоилось. Но потом приехали другие представители СБУ, которые начали задерживать сотрудников ГУР. Началась новая перестрелка. Есть раненые. Ситуация находится в развитии», – передает слова неназванного собеседника издание «Страна».

Он не смог назвать реальную причину конфликта, но предположил, что это может быть связано с разборками между спецслужбами за крышевание мошеннических колл-центров.

Жестко отреагировал на случившееся экс-начальник ГУР, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан в РФ террористом).

«Ситуацией уже занимается ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», – заявил Буданов, под патронатом которого создавался в свое время РДК.

Напомним, что по подозрению в причастности к подрыву днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева в Монако на Украине задержан действующий подполковник ГУР.