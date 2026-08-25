Царёв: «Коалиция желающих» – шайка для «распила» европейских кредитов на войну
Западные компании и лидеры, киевский диктатор Зеленский, «соросята» и «антикоррупционные» органы – всех их объединяет намерение «распилить» выделенный Украине европейский военный кредит.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Целая группа компаний собирается сейчас осваивать выделенные Украине деньги. BlackRock и другие компании. Эта коалиция желающих — это на самом деле коалиция коррупционеров, которые будут делить эти деньги, которые взяли в кредит в Европе. Будут на этом зарабатывать.
И за каждым политиком, который входит в эту коалицию желающих, стоят какие-то коммерческие компании, которые будут на этом зарабатывать и которые лоббируют деятельность этих политиков. Зеленский, его окружение, соросята с антикоррупционными органами – они все «пилят» и будут дальше «пилить» вот эту западную помощь», – сказал Царёв.
«Это целая группа людей, которые заинтересованы, у которых есть полномочия. И самое плохое — под это выделено финансирование», – констатировал политик.
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