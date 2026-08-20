Зеленский поставил задачу за год украсть 20 млрд $ из денежной помощи Запада

Максим Столяров.  
20.08.2026 13:21
  (Мск) , Москва
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Для разворовывания западной помощи киевскому диктатору Зеленскому нужно правительство, которое будет работать, как симфонический оркестр.

Об этом в эфире «Baltnews» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Зеленский поставил задачу за год украсть $15-20 млрд из западной помощи. Это серьёзная задача, она выполнима. Но для этого нужна работа всего правительства как единого механизма.

И должен был быть хороший менеджер во главе. А Свириденко явно бы с этим не справилась. Поэтому меняют Свириденко и меняют Фёдорова, который работал на себя, на «соросят» и лишь частично выполнял задачи офиса президента.

Сколько поступает Украине в год? 45 млрд евро – это кредит ЕС, 40 млрд – это через механизмы НАТО, помощь на войну, 40 млрд – это компенсация дефицита бюджета, приличные деньги. Ещё есть небольшие программы.

Денег больше, чем валовой продукт Украины. Эти деньги поступают, их надо разобрать на контракты, на министерства, разбить на «реки» и с этих «рек» отвести «ручейки», и собрать это потом всё опять в новую «речку», которая коррупционная, которая будет течь именно в карман Зеленского и его окружения», – рассказал политик.

«Это сложнейшая работа. Это не так просто украсть. Все должны быть контракты, бумаги, тендеры, правильно расставленные люди.

Всё правительство должно работать как симфонический оркестр, дирижёр – новый премьер, будет чётко давать команды. И каждый на своём месте чётко выполнять поставленные задачи. [Министр обороны] Хмара эту задачу будет выполнять в самом жирном министерстве», – объяснил Царёв.

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