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Если миллиардер Илон Маск разрешит украинцам использовать «Старлинк» над «канонической» территорией России, это приведёт к ответным действиям против американской спутниковой группировки и резкому обострению между Москвой и Вашингтоном.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если всерьёз обсуждается вариант, что Илону Маску дадут приказ по всей территории России включить интернет для украинских дронов дальнего действия, и они смогут глазами оператора наводиться на любую цель в России, это очень сильно изменит стратегические взаимоотношения. Потому что одновременно с возможностью ударов по каким-то готовящимся к старту ракетным установкам, Украина также по просьбе союзников может нанести удар по любому стратегическому объекту, каким бы важным он ни был. И сами могут, по своей инициативе. Просто чтобы спровоцировать столкновение между сверхдержавами, и вовлечь США в войну на своей стороне», – сказал Ширяев.

«Например, удар по какому-нибудь защищённому ядерному комплексу, или важному узлу связи. И открытие такой возможности предполагает ответные действия против спутниковой группировки Илона Маска. Я не говорю про ядерный взрыв в космосе, но воздействие каким-то излучением, ослепление спутников, и так далее. Это будет очень резкое обострение», – добавил он.

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