Депутат Европарламента: Уже решено, что Россия должна быть расчленена, как Югославия

Анатолий Лапин.  
02.09.2026 11:23
  (Мск) , Москва
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ЕС, Политика, Россия, Украина


Члены Европарламента принимают безумные решения, руководствуясь принятым ранее глобалистами планом о расчленении России по примеру Югославии.

Об этом в эфире видеоблога Clasen Talk заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Члены Европарламента принимают безумные решения, руководствуясь принятым ранее глобалистами планом о расчленении России по...

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«Там сидят 719 депутатов. Все они не имеют военного опыта и постоянно принимают резолюции, пропагандируют войну.

Эти люди, которые встают утром, пьют кофе, принимают теплый душ, приходят в парламент и затем принимают эту резолюцию… Их сыновья и их дочери не на войне. И поскольку я видел настоящую войну и то, что это значит для людей, я нахожу, что это действительно неприятная атмосфера…

Самое страшное, что когда-то было решено, что в случае победы Украины Россия должна быть разгромлена как страна или разделена как Югославия. Мы принимаем там такие резолюции.

То, что вы там принимаете – это, по сути, провокация ядерной войны. Вы когда-нибудь задумывались об этом? И в этих резолюциях никогда не содержится, даже в конце, такого предложения: «Да, нам, возможно, тоже следует вести переговоры», – заявил фон дер Шуленбург.

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