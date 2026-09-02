Западные СМИ врут, уверяя, будто Украина перехватила инициативу, а Россия утратила наступательный потенциал.

Об этом в эфире видеоблога Clasen Talk заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом нет ни слова правды. Вы знаете, в Германии во время Второй Мировой войны, когда Красная армия находилась [на подступах к Берлину], людям говорили, что войну еще можно выиграть.

Наша иллюзия победы приведет Украину к краху. Русские идут маршем, они заняли в этом году больше территории, чем когда-либо до этого…

Украинская армия показывает признаки, и я говорю это не потому, что я здесь за Россию или что-то в этом роде, но она показывает признаки того, что они больше не могут этого делать [обороняться].

В Донбассе осталось только две из этих так называемых «городов-крепостей», – заявил фон дер Шуленбург.